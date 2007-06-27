На территории Минского гарнизона разместились парадные расчеты

Столица активно готовится в Дню Независимости.

На прошлой неделе тренировки пеших колонн прошли на строевом плацу 120-ой отдельной гвардейской механизированной бригады. А сегодня и 30 июня генеральный прогон с участием пеших расчетов пройдет на пересечении проспектов Победителей и Машерова.

Традиционно в параде примет участие сводная Рота Почетного караула с обновлённой программой плац-концерта.



К слову, авиация и бронетанковая техника не будут принимать участия в параде 3 июля. Эти машины участвуют в празднествах только с юбилейной датой.

Тем временем, нежаркая погода благоприятствует подготовке к параду. На ближайшие несколько дней синоптики обещают умеренно тёплую, но с осадками погоду. Сегодня вероятны кратковременные дожди с температурой от 17 до 24 градусов выше ноля. В четверг и пятницу температурный фон не изменится, а к субботе осадки прекратятся, однако выше 23-ёх воздух не прогреется.