В Беларуси проходит централизованное тестирование по иностранным языкам

27 июня Английский язык сдадут более 35 тысяч абитуриентов, немецкий - почти в пять раз меньше, свыше 2 тысяч человек продемонстрируют своё владение французским языком и чуть более пятисот - испанским. Навыки заполнения бланков ответов по иностранным языкам можно было получить на репетиционном тестировании, а также на дополнительных занятиях в учебных заведениях. Испытание продлится около двух часов, за которые абитуриент должен выполнить 60 заданий.