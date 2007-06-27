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В Беларуси проходит централизованное тестирование по иностранным языкам

27 июня 2007 09:16
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27 июня Английский язык сдадут более 35 тысяч абитуриентов, немецкий - почти в пять раз меньше, свыше 2 тысяч человек продемонстрируют своё владение французским языком и чуть более пятисот - испанским. Навыки заполнения бланков ответов по иностранным языкам можно было получить на репетиционном тестировании, а также на дополнительных занятиях в учебных заведениях. Испытание продлится около двух часов, за которые абитуриент должен выполнить 60 заданий.
# общество

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