Украинец Александр Пылышенко 35 дней прожил в клетке с львицей и ее двумя детенышами

Момент окончания его эксперимента по долгосрочному пребыванию в одной клетке с хищником официально зафиксирует представитель Книги рекордов Украины.

Александр Пылышенко, владелец частного зоопарка:

Сегодня можно сказать, что мой эксперимент оказался удачнее, чем прогнозировалось. Пятинедельное пребывание в одной клетке с львицей Катей перевернуло мое сознание. Между мной и львицей установилось полное доверие. Хищница Катя очеловечилась, даже с удовольствием ест мою пищу - суп, жареный картофель, а я по-доброму озверел: в самых хороших проявлениях звериной честности, искренности, доброты.

Сегодня впервые за 34 дня мне удалось поспать без света - это было даже непривычно. Для того чтобы у нас велась круглосуточная онлайн-трансляция, мы установили мощные фонари напротив вольера, где я живу с детворой и Катей, и из-за этого я уже забыл, как выглядят ночи. А тут, видимо, на линии произошла какая-то авария, и у нас на полтора-два часа пропал свет. Малыши то ли испугались, потому что никогда в темноте не оказывались, то ли подмерзли, но приползли оба ко мне на грудь и улеглись спать. С ними было очень уютно и тепло. Катя еще к боку прижималась — красота...

В клетке Александр Пылыщенко - художник по профессии - писал картины со львами.

