«Щит Союза-2011». Первый эшелон с личным составом и военной техникой Вооруженных сил Беларуси прибыл в Нижегородскую область

Детский сад «Кроха» в одном из агрогородков Могилевской области принял своих первых дошколят

Для такого небольшого агрогородка как Рудковщина открытие нового детского сада — событие знаковое. Ведь из 270 человек, которые здесь проживают, более половины — молодёжь.