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«Щит Союза-2011». Первый эшелон с личным составом и военной техникой Вооруженных сил Беларуси прибыл в Нижегородскую область

07 сентября 2011 06:49
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Наши армейцы примут участие в совместных российско-белорусских оперативных учениях «Щит Союза-2011», которые пройдут с 16 по 22 сентября на Гороховецком и Ашулукском полигонах России.Один из этапов манёвров состоится под руководством белорусских военачальников. Впервые на учениях будут отработаны вопросы действия единой региональной системы ПВО в интересах сухопутных войск. С белорусской стороны привлечены около 5 тысяч военнослужащих, более ста танков и бронированных машин, а также до 20 единиц авиатехники, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# общество # Белоруссия

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