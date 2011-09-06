Опрос. Как бороться с нелегально припаркованными автомобилями?

Минская милиция закрыла форум на своем сайте

ГУВД Мингорисполкома было вынуждено закрыть форум на сайте ведомства. «Изначально форум создавался как площадка для диалога между посетителями сайта, обмена мнениями и опытом. Однако практически изначально эта цель была нивелирована, когда задаваемые вопросы превратили данный форум фактически в юридическую консультацию», - отметили в ГУВД.