Опрос. Как бороться с нелегально припаркованными автомобилями?

Пользоваться услугой за минимальную плату теперь смогут инвалиды второй группы старше 70 лет.
Для такого небольшого агрогородка как Рудковщина открытие нового детского сада — событие знаковое. Ведь из 270 человек, которые здесь проживают, более половины — молодёжь.
ГУВД Мингорисполкома было вынуждено закрыть форум на сайте ведомства. «Изначально форум создавался как площадка для диалога между посетителями сайта, обмена мнениями и опытом. Однако практически изначально эта цель была нивелирована, когда задаваемые вопросы превратили данный форум фактически в юридическую консультацию», - отметили в ГУВД.
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