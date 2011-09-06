Прямой эфир

Опрос. Как бороться с нелегально припаркованными автомобилями?

06 сентября 2011 18:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Тема нелегальной парковки волнует и водителей, и пешеходов большого города.Сегодня корреспонденты «Столичных подробностей» узнали у минчан, как нужно бороться с нарушениями.
# общество # Опрос минчан

Другие новости рубрики

Все новости
06 сентября 2011 18:21

Перечень пользователей услугами социального такси в Минске дополнен

06 сентября 2011 18:04

Детский сад «Кроха» в одном из агрогородков Могилевской области принял своих первых дошколят

06 сентября 2011 15:22

Минская милиция закрыла форум на своем сайте