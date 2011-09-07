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В Алматы открывается национальная выставка Беларуси

07 сентября 2011 06:51
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Здесь будет представлен весь спектр отечественного промышленного, экономического и научного потенциала на казахстанском рынке.

Посетители смогут оценить белорусские товары. Их на выбор представят около 200 наших предприятий и организаций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Во время выставки пройдет конференция «Беларусь — Казахстан: сотрудничество без границ». Стороны обсудят возможность привлечения инвестиций из Казахстана в новые белорусские проекты, а также расширение участия наших специалистов в проектах дружественной республики.

В Алматы также запланирован ряд встреч и посещение белорусской делегацией некоторых промышленных предприятий.

# общество # Белоруссия

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