В Алматы открывается национальная выставка Беларуси

Здесь будет представлен весь спектр отечественного промышленного, экономического и научного потенциала на казахстанском рынке.

Посетители смогут оценить белорусские товары. Их на выбор представят около 200 наших предприятий и организаций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Во время выставки пройдет конференция «Беларусь — Казахстан: сотрудничество без границ». Стороны обсудят возможность привлечения инвестиций из Казахстана в новые белорусские проекты, а также расширение участия наших специалистов в проектах дружественной республики.

В Алматы также запланирован ряд встреч и посещение белорусской делегацией некоторых промышленных предприятий.