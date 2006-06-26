Сильные духом и верой

Молодые люди приехали со всей Беларуси. В церкви они с усердием читали <Символ веры> и <Отче наш>. Время занятий в военно-патриотических клубах не прошло даром. Духовное совершенствование и физическая подготовка для них понятия вполне совместимые.
Многим известно имя монаха Пересвета, которого сам Сергий Радонежский на воинский подвиг - Куликовскую битву благословил. Это имя носит созданный 5 лет назад военно-патриотический клуб Могилевской епархии. А в Гродно такой клуб назвали <Витязем>.
Батюшки говорят, что первый опыт проведения подобного слета был весьма удачным. Лучшие клубы были отмечены благодарностью патриаршего Экзарха.
Готовность <Постоять за други своя> и воспитывают патриотические православные организации, что существуют при всех епархиях. Первый слет доказал свою необходимость и своевременность. Соглашение о сотрудничестве церкви и силовых ведомств реально наполняется, давая уже сегодня хорошие плоды.