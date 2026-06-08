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Развитие и новые открытия: как организуют досуг учащихся Минской области в лагерях

08 июня 2026 06:38
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Совместить отдых с развитием и новыми открытиями. Этим летом учреждения образования Минской области подготовили для школьников насыщенную и разнообразную программу в рамках оздоровительной кампании. Особой популярностью у ребят пользуются тематические смены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие и новые открытия: как организуют досуг учащихся Минской области в лагерях-2

Здесь активно занимаются спортом и приобщаются к патриотическому воспитанию. Яркий пример такого подхода – необычная смена в лагере с дневным пребыванием при Крупской районной гимназии. Отдых построен вокруг исследования родного края: каждый день – новые открытия и яркие впечатления. Школьники отправляются на экскурсии к мемориалам, знакомятся с памятниками природы и изучают достопримечательности.

Развитие и новые открытия: как организуют досуг учащихся Минской области в лагерях-4

Первые дни в лагере были очень интересными. Нас развлекали и сами организаторы придумали очень интересно. Про сегодняшнюю экскурсию: мне очень много понравилось про первую школу, потому что много чего я о ней не знала.

Развитие и новые открытия: как организуют досуг учащихся Минской области в лагерях-6

Мы узнали о герое Советского Союза Елене Федоровне Колесовой, о ее трудном детстве. Я сам являюсь пионером и наша дружина носит название Елены Федоровны Колесовой. 

Развитие и новые открытия: как организуют досуг учащихся Минской области в лагерях-8

Светлана Маркович, директор воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Акварельки» Крупской районной гимназии:
С 1 июня у нас стартовала уникальная смена, в ходе которой будет реализован гражданско-патриотический проект «В поисках сокровищ земли белорусской». Ребята будут не просто отдыхать, они будут еще разбираться в истории нашего народа, будут изучать культуру нашего народа.

Все это помогает детям не только интересно провести каникулы, но и глубже прочувствовать связь с историей и природой своего края, узнать о его богатом наследии. 

# Дети

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