Развитие и новые открытия: как организуют досуг учащихся Минской области в лагерях

Совместить отдых с развитием и новыми открытиями. Этим летом учреждения образования Минской области подготовили для школьников насыщенную и разнообразную программу в рамках оздоровительной кампании. Особой популярностью у ребят пользуются тематические смены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь активно занимаются спортом и приобщаются к патриотическому воспитанию. Яркий пример такого подхода – необычная смена в лагере с дневным пребыванием при Крупской районной гимназии. Отдых построен вокруг исследования родного края: каждый день – новые открытия и яркие впечатления. Школьники отправляются на экскурсии к мемориалам, знакомятся с памятниками природы и изучают достопримечательности.

Первые дни в лагере были очень интересными. Нас развлекали и сами организаторы придумали очень интересно. Про сегодняшнюю экскурсию: мне очень много понравилось про первую школу, потому что много чего я о ней не знала.

Мы узнали о герое Советского Союза Елене Федоровне Колесовой, о ее трудном детстве. Я сам являюсь пионером и наша дружина носит название Елены Федоровны Колесовой.

Светлана Маркович, директор воспитательно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Акварельки» Крупской районной гимназии:

С 1 июня у нас стартовала уникальная смена, в ходе которой будет реализован гражданско-патриотический проект «В поисках сокровищ земли белорусской». Ребята будут не просто отдыхать, они будут еще разбираться в истории нашего народа, будут изучать культуру нашего народа.

Все это помогает детям не только интересно провести каникулы, но и глубже прочувствовать связь с историей и природой своего края, узнать о его богатом наследии.