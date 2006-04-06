Приглашает <Вербный кирмаш>:

Богатейший выбор икон и духовной литературы, пасхальные подарки и сувениры, постная кухня и беседы со священниками - все это на выставке - ярмарке <Вербный кирмаш>, которая открылась во Дворце Искусств.

Организаторы ее обещают посетителям прекрасную возможность окунуться в атмосферу праздника, посмотреть промыслы православных приходов, монастырей, книги издательств Беларуси, России, Украины, приобрести сувениры к Пасхе.

Глаза разбегаются. Все всерьез и по- настоящему: если пряник, то прямо из Тулы, если бело - голубая керамика, то из Гжели. Плоды работы церковных промыслов поражают: подсвечники как произведение искусства, тончайшая вышивка, пасхальные яйца подстать ювелирам класса Фаберже, иконы - как вдохновенный образ человека, что через самосовершенствование Богу уподоблен. Ведь все сделано с молитвой и усердием, потому и настраивает на духовный лад. Как никогда много духовной литературы, аудио и видеокассет.

В этом году акцент сделан на беседы со священниками, площади не позволили хоровые концерты организовать, но вечера духовной поэзии и песни планируются. Ведь выставка -духовно - просветительская. Здесь просветят и в искусстве составления вербных букетов и композиций. А приготовленные мастерицами блюда монастырской кухни еще раз подтвердят, сколь вкусным может быть постный стол. Выставка - ярмарка будет работать до 13 апреля.