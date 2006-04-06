Деревья, растущие на проспекте Независимости, принимают: душ

Эта весенняя процедура в столице - традиционная. Столичные озеленители утверждают: если смыть с деревьев грязь и соль, накопившиеся за зиму, почки распустятся быстрее.Столичные озеленители говорят, если потрогать кору деревьев рукой, то можно воочию убедиться, сколько грязи оседает на них за зиму. Чтобы облегчить деревьям жизнь, специалисты решили применить душ из особой дождевальной насадки. Для пущей пользы используют моющие средства. Вначале моют крону, затем специальными щетками - кору. Ещё больше соли оседает в почве - в приствольных кругах деревьев. О корневой системе тоже позаботятся - концентрацию солей снизит тщательный полив. Комплекс ванных процедур для зеленых насаждений обходится столичным озеленителям не дешево, но он, считают специалисты, необходим. Подобная практика существует в Москве. Там тоже моют деревья, растущие вдоль центральных магистралей. Это позволяет продлить зеленым насаждениям жизнь, а город сделать зеленым и красивым.