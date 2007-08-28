Православные белорусы чтут день Успения Пресвятой Богородицы

28 августа православные всего мира празднуют успение Пресвятой Богородицы.

В Витебске верующие совершили крестный ход от Свято-Георгиевской церкви до Свято-Успенского кафедрального собора. Вначале количество шествующих составляло лишь 100 человек, а уже ближе к Успенской горе их число увеличилось до 1000 человек.

Успение Пресвятой Богородицы один из значимых церковных праздников. Православные чтят Божью матерь, а она, в свою очередь, отвечает добром всем верующим людям. Именно поэтому сегодня в Свято-Георгиевской церкви, откуда начался крестный ход, было так людно.

Впереди колокольня на колёсах. Далее большая икона Пресвятой Богородицы. После верующие с маленькими иконками в руках. С балконов провожают идущих радостными взглядами. На лицах же самих шествующих и слёзы радости и воодушевление.

День ухода из жизни земной и представления к жизни небесной. Такова церковная трактовка успения Пресвятой Богородицы. Вера, возродившаяся в нашем государстве в последнее десятилетие,

становится всё сильнее. И это заметно. Среди пришедших на службу, можно встретить не мало молодых людей. Дети, пусть не по взрослому, но тоже по-своему объясняют праздник.

Пресвятая Богородица закончила своё земное странствие и перешла в небесное царство. Господь свою пречистую матерь с плотью забрал на небеса. И это не догма, - но твёрдое убеждение каждой верующей души.

