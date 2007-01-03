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У медведей витебских лесов бессонница

03 января 2007 11:55
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Медведи витебских лесов до сих пор не впали в зимнюю спячку. В настоящее время охотхозяйства и заповедные территории региона насчитывают около 120 этих животных.Егеря и охотоведы до сих пор находят свежие следы, причем даже следы медвежат. Опытные охотники считают, для людей звери опасности не представляют. Бесснежная зима позволила косолапым находить корм в достаточном количестве, а потому им нет необходимости впадать в спячку. Аномально теплая зима благоприятна и для других лесных обитателей. Кабаны, косули и олени даже не приходят к кормушкам, которые для них ежегодно устраивают в охотхозяйствах.
# общество

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