Столичный ботанический сад откроет экспозиционную оранжерею

Экспозиционная оранжерея Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси откроется для посетителей в этом году. В настоящее время возведение уникального строения находится на стадии завершения.Впервые посетители увидят коллекцию теплолюбивых растений, собранную специалистами ботанического сада. До сих пор все они располагались в фондовых оранжереях и использовались для научной работы, а также в качестве коллекционного материала. Экскурсии для ознакомления с экзотической флорой не проводились в карантинных целях - из-за опасности заноса инфекций и вредителей. Строительство оранжереи началось в 2004 году. По замыслу архитекторов, строение представляет собой стеклянное помещение в виде восьмиугольника. Его площадь - около 1.200 кв. метров. Пространство поделено на несколько секторов, в которых будет представлена флора из различных климатических зон.