Власть будет делать всё, чтобы жизнь граждан Беларуси была достойной

Мир встретил 2007 год. По традиции, к белорусам обратился глава государства.

Новогоднее поздравление Президента Беларуси Александра Лукашенко:

Дорогие соотечественники!

Друзья!

Уважаемые гости Беларуси!

Две тысячи шестой год уходит в историю. Через несколько минут мы с вами, наше государство станем взрослей.

Мы расстаемся с уходящим годом с грустью и радостью. С грустью, потому что каждый его день - это прожитый день нашей жизни. С радостью, потому что впереди - новые надежды и ожидания.

Наши прадеды учили: лёгкого хлеба не бывает. Минувший год, к сожалению, не стал исключением для Беларуси. Говоря откровенно, он был весьма напряженным и сложным. Мы хотели меньше заниматься политикой, а больше - экономикой и благополучием наших людей. Однако по независящим от нас причинам это не всегда удавалось. Нам пришлось выдержать массированное внешнее и внутреннее давление во время президентских выборов. Но попытка "раскачать" страну с треском провалилась.

Мудрый белорусский народ сказал своё ясное, веское и твёрдое слово.

Нам в очередной раз грозят экономическими санкциями и изоляцией. Причина этого проста - наше стремление к самостоятельности и независимости. Но если угрозы Запада нас уже не удивляют, то анти-белорусские настроения некоторых властных структур наших друзей вызывают сожаление. Нарушая ранее достигнутые договоренности, они наносят удар по нашей вековой дружбе. Видимо, забыта старая русская мудрость: "Бог не в силе, а в правде".

Справедливый миропорядок, суверенитет Беларуси и благополучие народа - это основа нашей политики, от которой мы никогда не отступим. Как бы нам не угрожали, как бы на нас не давили!

Дорогие соотечественники!

И всё-таки две тысячи шестой год был успешным для страны. Поэтому в этот праздничный вечер я хочу выразить вам всем искреннюю признательность за честный и добросовестный труд, за преданность своей Родине.

В истекшем году мы смогли реализовать все намеченные планы, как в экономике, так и в социально-культурной сфере. Мы не просто выполнили напряжённые задания первого года новой пятилетки, но и создали хороший задел на будущее.

Наш ежегодный прирост валового национального продукта более чем в два раза превышает среднемировой. Мы расширили географию внешнеэкономических связей, приобрели новых друзей и партнёров на разных континентах планеты. Мы уверенно заявили о себе в Движении неприсоединения, которое объединяет более сотни стран.

Беларусь стала в авангарде международной борьбы с торговлей людьми, наркотрафиком и иными транснациональными преступлениями. Поэтому, прощаясь с уходящим годом, мы должны быть ему благодарны. Он многому научил нас и вселил уверенность в крепость нации.

Но каждый из нас должен чётко усвоить несколько важных уроков.

Помните: никто не позаботится о благополучии нашего государства и народа, кроме нас самих. Всё зависит от нашего трудолюбия, творческой активности, сплочённости. От способности любить и беречь Отечество. Необходимо научиться ценить мир, стабильность и уверенность в завтрашнем дне, о которых граждане многих государств могут только мечтать. И, наконец, свои национальные интересы надо отстаивать так, как это делали наши предки в самые трудные моменты истории Беларуси.

Дорогие друзья!

Возможно, эти слова покажутся кому-то не праздничными и не к месту. Но я привык говорить с вами в любой ситуации откровенно и честно. Нам предстоит сложный и тернистый путь. Он не будет усыпан розами. Надо быть готовым к тому, что придётся принимать непростые и неординарные решения. Потому что желающие заполучить за бесценок лакомые куски собственности в Беларуси не оставят попыток сломать нас экономически и политически.

Дорогие мои соотечественники!

Мы поставили перед собой прекрасную и благородную цель - сделать нашу Беларусь сильной и процветающей. И мы во что бы то ни стало этого добьёмся! А чтобы достичь намеченного, мы должны рассчитывать только на себя, на собственные руки, ум и упорство. Нам, белорусам, этого не занимать. Блага никогда не сыпались на нас с небес. Но время сегодня диктует другие условия: нам надо учиться работать в новых экономических реалиях, жить и хозяйствовать более рачительно и бережливо.

Наше "завтра" - это "экономика знаний", новые технологии, высокая эффективность производства. Только таким образом мы сможем укрепить свой суверенитет и сохранить нашу уютную, чистую и красивую страну для будущих поколений, для наших детей.

Мудрые говорили: "Рухнет тот дом и погибнет то государство, которое раскололось в себе". Мы никогда не должны допустить раскола, разброда и растерянности в обществе. Наша сила - в единстве и согласии, в стремлении каждого быть причастным к общему делу. Вы же можете быть уверены: власть будет делать всё, чтобы жизнь граждан Беларуси была достойной. Я глубоко верю в счастливое будущее нашего народа. И вот почему. В 2006 году впервые за полтора десятка лет установилась хорошая динамика роста рождаемости. Значит, наши женщины почувствовали уверенность в завтрашнем дне. И это, пожалуй, главный итог уходящего года и хороший знак будущего возрождения нации.

Дорогие друзья!

Под бой часов принято загадывать желания. В эти минуты от всего сердца желаю вам счастья, здоровья, жизненной энергии и успехов!

Пусть этот год ознаменуется новыми свершениями и победами!

Пусть белорусские дома будут наполнены детским смехом, благополучием и взаимопониманием!

Каждый день следующего года не оставляйте без своей заботы родных и близких.

Дарите друг другу радость, добро и любовь!

Пусть крепнет и процветает наша родная Беларусь!

И пусть задуманное обязательно сбудется!

С Новым годом вас, дорогие друзья!