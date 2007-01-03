В Беларуси стартует турнир олимпиад

В дни школьных каникул традиционно стартует областной тур олимпиад по 16 общеобразовательным предметам. В соревнованиях в этом году участвуют около 10 тысяч школьников, в столице - около 2 тысяч. Свои знания ребята проверят по математике, физике, астрономии, химии, биологии, истории, информатике и другим предметам. Большинство состязаний проводится в два тура - практика и теория. Отметим, с каждым годом среди участников предметных олимпиад становится все больше ребят из районных и сельских школ, что подтверждает более высокий уровень их подготовки. Победители олимпиад получат награды и путевку на участие в республиканском состязании.