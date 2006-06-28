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У <Победы> юбилей

28 июня 2006 13:57
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28 июня у самого популярного советского автомобиля марки МАЗ-М-20 или - <Победы> юбилей. Ровно 60 лет назад машина сошла с конвейера горьковского автозавода. По техническим решениям того времени она стала первой самостоятельной моделью, не имеющей аналогов за рубежом. Салон рассчитан на пять человек, установлены электрические указатели поворотов, стоп-сигналы и звуковой сигнал высокого и низкого тонов. Машина развивала скорость до 100 км/час за 45 секунд. А <бескрылая> форма кузова и обилие хромированных деталей делали автомобиль респектабельным. Сильной стороной "Победы" была работа на любых дорогах. За 12 лет производства с конвейера предприятия сошли почти 236 тысяч машин, названных в честь победы в Великой Отечественной войне. Сейчас автомобиль уже стал раритетом, его можно увидеть лишь в частных коллекциях.
# общество

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