Новости Беларуси. У белорусских горняков 25 августа - профессиональный праздник. В шахтерской столице — Солигорске - этот день отмечает каждый пятый. Там, на глубине более километра, работают тысячи человек, добывают калийные удобрения и соль. И сейчас предприятие «Беларуськалий» - один из крупнейших в мире производителей и поставщиков минеральных удобрений.

Добавим, этот праздник в последнее воскресенье августа отмечают и в других странах постсоветского пространства — традиции уже 65 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.