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На Партизанском проспекте в Минске накренился рекламный биллборд

25 августа 2013 13:39
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Новости Беларуси. Непогода ли стала причиной ЧП в Минске — ещё выясняют. На Партизанском проспекте накренился рекламный биллборд. Произошло это возле станции метро Могилевская. Опора устояла, а прикреплённый к ней щит почти оторвался. Что стало причиной — порыв ветра или дефекты конструкции — устанавливают специалисты.

Между тем, погода в ближайшее время останется ненастной. Ветер, впрочем, будет умеренным, а вот летнего тепла до конца месяца не ожидается - всего около 20 градусов тепла, местами  кратковременные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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