У абонентов МГТС новые возможности

Минская городская телефонная сеть предоставила возможность своим абонентам узнать о задолженности за оплату домашнего телефона через Интернет.Чтобы узнать баланс счета, абонентам столичной телефонной сети нужно заполнить форму на сайте и ввести номер телефона и фамилию человека, на которого он оформлен. Информация выдается с детализацией услуг: отдельно показываются расходы на местную, междугородную и международную связь, а также абонентская плата. Сведения предоставляются только о задолженностях физических лиц. В МГТС напомнили также, что расшифровку телефонных звонков можно получать по электронной почте. Оплата включается в общий счет за услуги электросвязи. Бесплатную справку по вопросам оплаты связи можно получить по короткому номеру 064.