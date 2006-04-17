Работы по благоустройству Минска будут активизированы

Нынешняя неделя должна стать ключевой в проведении месячника по благоустройству территории Минска. Такую задачу поставил сегодня председатель Мингорисполкома Михаил Павлов на оперативном совещании в мэрии.Руководитель городской администрации назвал недостаточной работу соответствующих служб горисполкома по уборке и озеленению дворов, площадей, улиц, скверов, парков, зон отдыха и других объектов социально-бытового и культурного назначения. По его оценке, с начала месячника есть подвижки по приведению столицы после зимы в надлежащий вид. В то же время предстоит осуществить еще большой объем работ. Пока не проявили активной позиции предприятия и организации города, молодежь, констатировал Михаил Павлов. Он также поручил соответствующим службам мэрии в связи с предстоящей Пасхой особое внимание во время месячника обратить на приведение в порядок кладбищ и территорий возле храмов. Как сообщил начальник управления энергетики и городского хозяйства Мингорисполкома Владимир Даценко, во время первого этапа городского субботника, состоявшегося в минувшие выходные, было убрано 1,8 тыс.га территории, посажено 5,7 тыс. деревьев и 19 тыс. кустарников, устроено более 63 тыс. газонов. Участие в наведении порядка в столице приняли более 138 тыс. человек, 1,5 тыс. организаций. Горожане работали в районе Цнянского водохранилища, МКАД, на военном кладбище, мемориальном комплексе "Масюковщина". Второй этап субботника состоится 22 апреля.