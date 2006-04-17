В МЧС прогнозируют, что в ближайшие дни спадет пик паводка

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси прогнозируют, что на текущей неделе на реках республики пик паводка спадет.В то же время оперативно-дежурные службы находятся в постоянной готовности принять необходимые меры, созданы достаточные запасы материальных средств, техники. Об этом сообщил начальник пресс-службы МЧС Виталий Новицкий. По его словам, ситуация контролируется и серьезных опасений не вызывает. За минувшие сутки рост уровня воды на отдельных участках составил на Западной Двине 7-23 см, на Немане 3-4 см, на Днепре 6-18 см, на Березине около 3 см, на Припяти 2-25 см. На Припяти у Петрикова подъем воды в сутки составляет около 2 см и уже на 15 см превышает опасную отметку, в связи с чем в МЧС прогнозируют новые подтопления. На сегодняшний день в Столине и семи населенных пунктах района подтоплено 41 подворье, в трех деревнях Житковичского района - 13. В целом же, отметил представитель МЧС, ситуация постепенно стабилизируется. Необходимости в проведении эвакуации нет.