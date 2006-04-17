На городских стройплощадках должен быть порядок

Экзамен на чистоту держали все городские стройплощадки. Специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии посетили 333 строительных объекта.Оказалось, что около 30 % из них находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии. Основные нарушения - неудовлетворительное содержание бытовых помещений и санитарно-бытовое обеспечение. При повторной проверке выяснилось, что на 14 из 78 объектах так и не навели чистоту. Оштрафовано 45 нарушителей, а также направлены письма-предложения в Госстройнадзор о лишении лицензии четырех строительных организаций.