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На городских стройплощадках должен быть порядок

17 апреля 2006 10:47
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Экзамен на чистоту держали все городские стройплощадки. Специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии посетили 333 строительных объекта.Оказалось, что около 30 % из них находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии. Основные нарушения - неудовлетворительное содержание бытовых помещений и санитарно-бытовое обеспечение. При повторной проверке выяснилось, что на 14 из 78 объектах так и не навели чистоту. Оштрафовано 45 нарушителей, а также направлены письма-предложения в Госстройнадзор о лишении лицензии четырех строительных организаций.
# общество

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