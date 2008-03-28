В Минске открыта мемориальная доска памяти Михаила Максимовича Глебова

Он был отважным военным летчиком, принимал участие в боях за освобождение Беларуси, совершил 172 боевых вылета. На его груди 9 орденов и 22 медали. Сегодня в Минске на доме номер 9 по улице Романовская Слобода была торжественно открыта мемориальная доска памяти Героя Советского Союза. Примечательно, что этот знак установлен по инициативе жильцов дома. После войны легендарный фронтовик продолжил службу в армии и почти 40 лет со своей семьей жил в Минске, был заместителем председателя Совета Героев Советского Союза. И ушел из жизни за два года до 60-летия Великой Победы.



Право открыть доску памяти было предоставлено генерал-лейтенанту Владимиру Мещерякову и председателю Совета ветеранов Военно-воздушных сил Ивану Девятилову. Отдать дань уважения летчику пришли родные и близкие, молодежь, военные и ветераны.