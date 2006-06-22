Трудовой кодекс нуждается в доработке

Усовершенствовать существующие нормы Трудового кодекса и создать новые - с такой целью собрались ученые Беларуси, России, Украины и Литвы. Сегодня прошел первый день научно-практической конференции <Современные проблемы трудового права и права социального обеспечения>.Ученые, представители зарубежных вузов, Совета Республики, Палаты представителей, Конституционного суда и Министерства труда и социальной защиты собрались, чтобы внести конкретные предложения по совершенствованию Трудового кодекса Беларуси. Научно-практическая конференция, посвященная проблемам трудового права, - третья по счету. Проведение таких заседаний началось после введения в действие 1 января 2000 года Трудового кодекса Республики Беларусь. В настоящее время в области трудового законодательства действуют около тысячи шестисот нормативных актов.