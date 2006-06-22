На территориях детских загородных оздоровительных лагерей клещей нет

Несмотря на жару, способствующую размножению клещей, на территориях детских загородных оздоровительных лагерей этих опасных насекомых нет. Об этом сообщили в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии. Зато эти опасные насекомые выбрали столичные зоны отдыха. Наиболее опасными считаются Центральный ботанический сад, Центральный детский парк имени Горького, парк Челюскинцев. Кроме того, клещи были обнаружены в районе Цнянского водохранилища, улиц Мирошниченко, Герасименко и Пономаренко. А также в зонах отдыха на водохранилищах Дрозды, Крыница, Заславль, Птичь. Клещи, инфицированные лайм-боррелиозом, обнаружены в поселке Слепянка и в лесном массиве поселка Сосны. Здесь были проведены мероприятия по их уничтожению.