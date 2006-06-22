Их имена напишут золотыми буквами. На Досках почета

Имена лучших выпускников высших и средне-специальных учебных заведений Беларуси будут занесены на Доски почета учреждений образования. Такие предложения специалистов Минобразования содержатся в рекомендациях о проведении церемоний вручений дипломов о получении высшего или средне-специального образования. В документе предлагается при разработке сценария таких торжеств основываться на традициях учебного заведения и учитывать специфику учреждений образования. Мероприятия должны быть подготовлены на основе совместной творческой деятельности учащихся, студентов, выпускников и преподавателей. Кроме дипломов выпускникам будут вручены грамоты, памятные ленты, медали и знаки "Выпускник 2006 года".