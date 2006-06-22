Первый раз в первый класс

В столичных школах все лето будут работать приемные комиссии. Родители будущих первоклассников должны определиться с учебным учреждением до сентября нынешнего года. В приемные комиссии необходимо предоставить заявление родителей, копию свидетельства о рождении для подтверждения того, что ребенку уже исполнилось шесть лет или исполнится к первому сентября, и медицинскую карту. Отсрочка на год дается, если у ребенка вирусный гепатит, бронхиальная астма, длительные респираторные заболевания, задержка психического или физического развития. Всего в списке Минздрава 30 позиций.