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Первый раз в первый класс

22 июня 2006 11:49
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В столичных школах все лето будут работать приемные комиссии. Родители будущих первоклассников должны определиться с учебным учреждением до сентября нынешнего года. В приемные комиссии необходимо предоставить заявление родителей, копию свидетельства о рождении для подтверждения того, что ребенку уже исполнилось шесть лет или исполнится к первому сентября, и медицинскую карту. Отсрочка на год дается, если у ребенка вирусный гепатит, бронхиальная астма, длительные респираторные заболевания, задержка психического или физического развития. Всего в списке Минздрава 30 позиций.
# общество

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