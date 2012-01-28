Гонки на собачьих упряжках «Завiруха-2012» в Минской области

За звание лучшего в гонках на собачьих упряжках в Воложинском районе Минской области боролись более сотни гостей из шести стран мира.



Те, кто не побоялся сильного мороза, своими глазами смогли увидеть, как упряжка из собак и человека на скорости более 30 километров в час проходит специальную заснеженную трассу.



Сегодняшнее состязание ознаменовалось установлением нового мирового рекорда. Упряжка из собак привела в движение массивный внедорожник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



В этом году гонки прошли уже во второй раз и, похоже, становятся доброй зимней традицией.