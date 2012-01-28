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Гонки на собачьих упряжках «Завiруха-2012» в Минской области

28 января 2012 13:59
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За звание лучшего в гонках на собачьих упряжках в Воложинском районе Минской области боролись более сотни гостей из шести стран мира.

Те, кто не побоялся сильного мороза, своими глазами смогли увидеть, как упряжка из собак и человека на скорости более 30 километров в час проходит специальную заснеженную трассу.

Сегодняшнее состязание ознаменовалось установлением нового мирового рекорда. Упряжка из собак привела в движение массивный внедорожник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году гонки прошли уже во второй раз и, похоже, становятся доброй зимней традицией.

Гонки на собачьих упряжках «Завiруха-2012» в Минской области-1

Гонки на собачьих упряжках «Завiруха-2012» в Минской области-3

Гонки на собачьих упряжках «Завiруха-2012» в Минской области-5

Гонки на собачьих упряжках «Завiруха-2012» в Минской области-7

Гонки на собачьих упряжках «Завiруха-2012» в Минской области-9

Гонки на собачьих упряжках «Завiруха-2012» в Минской области-11

Гонки на собачьих упряжках «Завiруха-2012» в Минской области-13

Гонки на собачьих упряжках «Завiруха-2012» в Минской области-15

# общество # Фотофакт

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