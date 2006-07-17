Треть частного сектора столицы будет снесена

Такова позиция городских властей. Только две трети индивидуальной застройки сохранят. Для всех остальных территорий частных домовладений разрабатываются проекты детального планирования.

"Эти территории мы накрыли планами детального планирования. Сейчас ставится задача разработать проекты застройки, провести соответствующие аукционы и определить застройщиков территории, а также преобразить их в многоэтажное жилое строительство", - отметил заместитель председателя Минского горисполкома Вячеслав Кушнер.

В соответствии с замыслом городских властей, такой частный сектор через 5-10 лет превратится в многоэтажные жилые районы. Пока же все территории частной застройки тщательно изучаются санитарными службами. По мнению врачей-эпидемиологов, нынешние условия проживания, несмотря на возможную перспективу сноса, должны быть соответствующими.

Частный сектор столицы - это такая же полноценная городская территория, как и многоэтажная застройка. Санитарные службы даже считают, что контроль над условиями жизни минчан здесь должен быть более пристальным, чем в центральной части мегаполиса. Главный государственный санитарный врач Минска Федор Германович каждую неделю докладывает столичному градоначальнику о положении дел в районах частной застройки. Сегодня он доложил о недавно присоединенных к столице территориях - деревнях Ржавец, Зацень и Цна. Как отметил Федор Германович, состояние деревни Ржавец улучшилось. Раньше здесь была безысходность и убогость, а теперь проложили центральную дорогу - и всё преобразилось.

Весь частный сектор столицы делится сегодня на две части: деревни в городе и присоединенные поселки. Присоединение произошло относительно недавно. Как показал опыт, добавились те частные домовладения, которые отнюдь не соответствуют требованиям, предъявляемым столицей. Однако опыт присоединения оказался очень полезным. Теперь за счет городского бюджета сельским жителям облагораживают жизнь новыми дорогами и благоустроенными улицами.

