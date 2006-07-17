На дорогах страны - всплеск дорожно-транспортных происшествий

Жаркая погода, которая установилась в начале июля на территории Беларуси, стала причиной резкого всплеска дорожно-транспортных происшествий. По нескольку десятков аварий совершаются каждый день.

Лето для сотрудников Госавтоинспекции - самая жаркая пора, причем не только по температурным показателям. Работы добавляется с каждым днём. Виной этому - значительный рост аварий на дорогах. Только в Гродненской области за минувшие выходные произошло 16 ДТП, в которых погибло три человека, тринадцать - получили тяжёлые травмы. По словам инспекторов, причин небывалому всплеску происшествий несколько. "Во-первых, человеческий фактор. Не все люди могут нормально переносить жару. Многие в сложной дорожной обстановке не могут принимать правильные и адекватные решения. Вторая сторона проблемы в том, что ухудшается качество дорожного покрытия. Оно приближается к зимнему состоянию. Поэтому водителям нужно учитывать это, выбирая тот или иной режим движения, ту или иную скорость", - сообщил заместитель начальника УГАИ УВД Гродненского облисполкома Андрей Игнатович.

Однако к советам сотрудников ГАИ прислушиваются далеко не все водители. Чтобы предотвратить возможные трагедии на дороге, Госавтоинспекция принимает радикальные меры. На усиленный режим переведены все службы дорожной милиции. Стражи дорожного порядка стали использовать новейшие образцы электронной радарной техники. Иван Ескевич, старший инспектор БДПС ГАИ УВД Гродненского облисполкома говорит: <На смену старой, всем известной фаре, пришёл новый прибор <Искра> с видеофиксатором, который позволяет не только зафиксировать скорость водителя, но и вывести <картинку> на экран монитора. После чего, водителю будет гораздо сложнее оспорить факт нарушения. Можно даже прочитать номер автомобиля>.

Применение спецтехники для борьбы с любителями быстрой езды приносит положительные результаты. Водители понимают, что скрытый контроль за ними будет вестись постоянно и уйти от ответственности не удастся. Лучше снизить скорость, чем лишиться прав.

По статистике, в большинстве аварий с трагическим исходом пострадавшие небыли пристёгнуты ремнями безопасности. В связи с этим сотрудники ГАИ усилили контроль за соблюдением данного пункта правил дорожного движения. Теперь забывчивые водители не обойдутся простым предупреждением, за такое нарушение придётся заплатить штраф.

Жаркая погода, ухудшение качества дорог, невнимательность водителей - основные причины увеличения аварийности. Однако их можно было избежать, если автовладельцы будут выполнять самые элементарные правила безопасного вождения.

