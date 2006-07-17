В армии ждут молодое пополнение

17 июля в Беларуси началась отправка в войска молодого пополнения, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. В Вооруженные силы и другие воинские формирования будут направлены для прохождения срочной военной службы около десяти тысяч призывников.В этом году три тысячи человек будут направлены на службу в резерве. Отправка пополнения продлится до 26 июля. В Минобороны отметили, что в войска не попадут ранее судимые граждане, малообразованные, а также стоящие на учете в органах внутренних дел. Продолжительность срочной службы в Беларуси на данный момент составляет полтора года.