Прямой эфир

Шумят соседи? Адвокат рассказал, как уладить ситуацию в рамках закона

20 мая 2026 09:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Шумят соседи? Адвокат рассказал, как уладить ситуацию в рамках закона -1

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Что делать, если жильцы, с которыми вы живете в одном доме в соседних квартирах, мешают вам проживать, создавая шум, либо из-за их квартир, лоджий, балконов, коридоров вам доходят неприятные запахи? 

Правила пользования жилым помещением для всех жильцов являются одинаковыми, обязательными к исполнению. Мы все должны прекрасно понимать, что создавать невыносимые условия для жильцов дома, а именно – своих соседей, это неправильно. Мы должны знать о том, что с 23 часов вечера до 7 утра мы не должны создавать какие-либо шумы, вибрации в своих квартирах. Если вы запланировали осуществлять переустройство либо перепланировку своего жилого помещения, то вы должны знать, что в праздничные и выходные дни это дело запрещено. Также запрещено это делать с 19 часов вечера до 9 часов утра. 

Если вы слышите, что соседи мешают в неустановленное время вам спокойно жить, вы имеете право обратиться, допустим, в жилищно-эксплуатационную службу с требованием составить протокол. Тогда нарушитель будет привлечен к административной ответственности при наличии на то оснований. 

Подробности в видео

# Закон

Другие новости рубрики

Все новости
Как сохранить здоровье в дачный сезон? Советы от врача
20 мая 2026 08:55

Как сохранить здоровье в дачный сезон? Советы от врача

Больше 19 млн за год! Минский метрополитен назвал топ станций с наибольшим пассажиропотоком
20 мая 2026 08:08

Больше 19 млн за год! Минский метрополитен назвал топ станций с наибольшим пассажиропотоком

Сенат США принял резолюцию о прекращении войны с Ираном
20 мая 2026 08:05

Сенат США принял резолюцию о прекращении войны с Ираном

От оздоровительных программ до промышленных туров – в Минске обсудили главные тренды туризма
20 мая 2026 08:01

От оздоровительных программ до промышленных туров – в Минске обсудили главные тренды туризма

Воспитание правовой грамотности! В Минске чествовали авторов лучших профилактических проектов
20 мая 2026 07:58

Воспитание правовой грамотности! В Минске чествовали авторов лучших профилактических проектов

Прокуратура Борисовского района потребовала привести детские площадки в безопасное состояние
20 мая 2026 07:53

Прокуратура Борисовского района потребовала привести детские площадки в безопасное состояние

Лучшей автоледи Беларуси стала представительница команды ГАИ – пообщались с победительницей конкурса
20 мая 2026 07:44

Лучшей автоледи Беларуси стала представительница команды ГАИ – пообщались с победительницей конкурса

Бойцы отдельного отряда спецназначения «Рысь» и спецназа «Гранит» прошли учебно-тренировочные сборы
20 мая 2026 07:17

Бойцы отдельного отряда спецназначения «Рысь» и спецназа «Гранит» прошли учебно-тренировочные сборы

В Беларуси представили новую акустическую систему «СКАНЕР 2.1» для обнаружения БПЛА
20 мая 2026 07:11

В Беларуси представили новую акустическую систему «СКАНЕР 2.1» для обнаружения БПЛА

В Борисове прошли торжества в честь Дня памяти святых благоверных князей Бориса и Глеба
20 мая 2026 06:59

В Борисове прошли торжества в честь Дня памяти святых благоверных князей Бориса и Глеба

Студенты Академии управления при Президенте погрузились в работу МВД
20 мая 2026 06:56

Студенты Академии управления при Президенте погрузились в работу МВД

В Национальной библиотеке открылась фотовыставка, приуроченная к 20-летию здания
20 мая 2026 06:46

В Национальной библиотеке открылась фотовыставка, приуроченная к 20-летию здания