Шумят соседи? Адвокат рассказал, как уладить ситуацию в рамках закона

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Что делать, если жильцы, с которыми вы живете в одном доме в соседних квартирах, мешают вам проживать, создавая шум, либо из-за их квартир, лоджий, балконов, коридоров вам доходят неприятные запахи?

Правила пользования жилым помещением для всех жильцов являются одинаковыми, обязательными к исполнению. Мы все должны прекрасно понимать, что создавать невыносимые условия для жильцов дома, а именно – своих соседей, это неправильно. Мы должны знать о том, что с 23 часов вечера до 7 утра мы не должны создавать какие-либо шумы, вибрации в своих квартирах. Если вы запланировали осуществлять переустройство либо перепланировку своего жилого помещения, то вы должны знать, что в праздничные и выходные дни это дело запрещено. Также запрещено это делать с 19 часов вечера до 9 часов утра.

Если вы слышите, что соседи мешают в неустановленное время вам спокойно жить, вы имеете право обратиться, допустим, в жилищно-эксплуатационную службу с требованием составить протокол. Тогда нарушитель будет привлечен к административной ответственности при наличии на то оснований.