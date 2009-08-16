Трехлетний индиец получил водительские права

В Индии трехлетний ребенок получил права на управление мотоциклом. Их выдал столичный совет судей после того, как мальчик продемонстрировал им свое мастерство.

Азим Хан доказал, что он может управлять мощным Enfield Bullet. Чтобы малыш мог доставать руль и педали, его отец поставил на мотоцикл специальную расширенную систему управления. «Он ездит намного аккуратнее, чем многие взрослые водители, которых я знаю», - с гордостью сообщил отец Азима, предположив, что однажды сын наверняка станет профессиональным гонщиком.



И все же Азиму, которому в будущем месяце исполняется 4 года, запрещено пока выезжать на крупные оживленные автомагистрали без сопровождения взрослых. «Я доверяю Азиму, но не доверяю другим водителям», - признается отец маленького вундеркинда.



Мечта начинающего мотоциклиста - настоящий Harley Davidson, но для этого Азиму придется подождать еще несколько лет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на иностранные информагенства.