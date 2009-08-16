Трехлетний индиец получил водительские права

Азим Хан доказал, что он может управлять мощным Enfield Bullet. Чтобы малыш мог доставать руль и педали, его отец поставил на мотоцикл специальную расширенную систему управления. «Он ездит намного аккуратнее, чем многие взрослые водители, которых я знаю», - с гордостью сообщил отец Азима, предположив, что однажды сын наверняка станет профессиональным гонщиком.
И все же Азиму, которому в будущем месяце исполняется 4 года, запрещено пока выезжать на крупные оживленные автомагистрали без сопровождения взрослых. «Я доверяю Азиму, но не доверяю другим водителям», - признается отец маленького вундеркинда.
Мечта начинающего мотоциклиста - настоящий Harley Davidson, но для этого Азиму придется подождать еще несколько лет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на иностранные информагенства.