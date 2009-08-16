Белорусы в Украине нарушают границу...вынужденно

Пункт пропуска в Рокитновском районе Ривненской области - где они сейчас проживают - не могут установить уже 11 лет.

В 1961 году этих людей принудительно переселили в Украину. Теперь этнические белорусы составляют 80 процентов населения приграничных сёл. Чтобы законно проведать родных и побывать на могилах родственников в Беларуси, им приходится ехать до ближайшего пункта пропуска сто километров.

11 лет назад правительства Украины и Беларуси подписали соглашение о том, что в приграничном Рокитновском районе необходим упрощённый пункт пропуска. Место, где его установят, выбрали по карте. На самом деле здесь оказалось болото. Переход так и не построили. Жители 10 приграничных сёл пересекают границу напрямик - нелегально. Ведь до ближайшего пункта пропуска сто километров. Ехать через него накладно и по времени, и по деньгам. Поэтому украинские пограничники предложили белоруским коллегам установить переход прямо в селе Познань.

Быть нелегалами жители 10 украинских сёл больше не хотят. И уже решили, если о пункте пропуска в Познани не удастся договориться на государственном уровне, они сами отправят в Минск делегацию этнических белорусов: просить об этом лично Президента Александра Лукашенко.