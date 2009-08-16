Сегодня в Беларуси - день ВВС

Военные летчики и наземные специалисты ВВС Беларуси сегодня отмечают свой профессиональный праздник - День Военно-воздушных сил.

В своем становлении и развитии Военно-воздушные силы прошли сложный путь от авиации поршневой до реактивной, стали всепогодными, имеющими на вооружении новейшие авиационные комплексы.



Истоки боевой славы многих авиационных частей, составляющих в настоящее время основу авиации ВВС и войск ПВО, берут свое начало со времен Великой Отечественной войны: 116-я гвардейская Краснознаменная Радомская бомбардировочно-разведывательная авиационная база, 927-я Кенигсбергская Краснознаменная ордена Александра Невского истребительная авиационная база, 83-й ордена Красной Звезды отдельный инженерно-аэродромный полк. Только за первые десять дней войны немцы потеряли в небе над Беларусью 143 самолета. Военно-воздушные силы Западного фронта защищали Москву, освобождали нашу землю, Польшу, участвовали в Берлинской операции. Более ста авиаторов стали Героями Советского Союза, 17 удостоены этого звания дважды, а 18 тысяч награждены орденами и медалями.



Имена многих уроженцев Беларуси, связавших свою жизнь с авиацией, стали всемирно известными. Это первый дважды Герой Советского Союза летчик-истребитель Сергей Грицевец, генеральный конструктор, по праву считающийся одним из основателей реактивной и сверхзвуковой авиации Павел Сухой, Петр Стефановский - единственный в мире летчик-испытатель, освоивший 317 самолетов различных типов, дважды Герой Советского Союза Павел Головачев, Александр Горовец, Борис Ковзан, Федор Архипенко и многие другие.



Первым Героем Беларуси (посмертно) стал представитель Военно-воздушных сил - военный летчик подполковник Владимир Карват, который ценой своей жизни не допустил падения горящего самолета на населенные пункты под Барановичами. Свыше 2500 белорусских летчиков выполняли интернациональный долг в небе Вьетнама, Сирии, Египта, помогали осваивать современную авиатехнику воинам Кубы, Эфиопии, многие прошли через ад Афганистана. Более 400 человек участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, сообщает БЕЛТА.