Необычная этнодеревня зарождается в Могилеве

Ее уникальность в том, что все строения возведены больше века назад. Древние дома и кузницы свозят со всей страны. Вместе с ними переезжает и домашняя утварь. Помимо материальных раритетов здесь собирают и секреты старинного мастерства ткачей, гончаров, бондарей.

Эта деревня – словно окно в историю. Здесь нет дорожек, выложенных плиткой и крыш, покрытых металлочерепицей. Да и дома не новостройки, хотя собирают их в буквальном смысле по частям. В разборном виде строения привозят сюда со всех уголков Могилевщины.

Михаил Лысковец, плотник:

– Это старые технологии. Потолки задвижные, гвоздей нет. Полы из досок распиленных не на пилораме, а вручную.

Сейчас на территории комплекса расположилось 5 подворий. Все строения оригинальные, в основном 19-20 веков.

Есть в этнографической деревне и очень старые постройки. Например, возраст одного из домов перевалил уже за 130 лет. Известно, что его первым хозяином был солдат царской армии. Здесь сохранился даже его армейский сундук.

Иногда, если повезет вместе с домом на новое место переезжают и предметы быта былых хозяев. Самовар, кувшины, прялка. Здесь у каждого предмета своя история.

Сергей Хмельницкий, директор комплекса:

– Мы стараемся со всей территории Беларуси, перевезти сюда здания всевозможного назначения (дома, кузницы), которые были на селе, в местечках, в которых жили люди.

Геннадий Вассаравдис с детства не равнодушен к металлу. Гравер по профессии, он сам не заметил, как кузнечное дело для него стало не просто хобби, а частью жизни. В воссозданной этнодеревне у мастера почетный статус – местного кузнеца. Говорит, давно изучал дедовские способы обработки металла, теперь сможет применить их на практике.

Геннадий Вассаравдис, гравер:

– Розочку отковали, ее надо на что-то посадить, как-то закрепить, почистить, покрасить. Хочется сделать так, чтобы это было максимально приближено к тому, как работали раньше.

Здесь можно будет узнать секреты народных ремесел жителей Приднепровья. Передавать секреты старинного мастерства будут не только ткачи, гончары, но и единственный в области бондарь. А оживет необычная этнодеревня уже этим летом

Вячеслав Комисаров, Виталий Алексеенко, телекомпания СТВ, Могилев.