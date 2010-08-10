У национального парка «Браславские озера» — день рождения

Он был создан 15 лет назад. А 200 веков тому назад на этом месте находился ледник.

Со временем гигантский ледяной панцирь растаял, образовались системы озер и равнин с холмами. Общая площадь парка — более 69 тыс. гектаров. В его южной части, в основном, леса и болота. Встречается несколько красивых лесных озер, среди которых Богинское — одно из самых красивых на Браславщине. В сосновых лесах много редких животных и птиц, которые занесены в Красную книгу. Озера Браславщины богаты разнообразной рыбой.

Красоту края оценили не только белорусы, но и многочисленные туристы. И накануне в Витебской области побывал Президент Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что Браславщина — один из наиболее ценных природных объектов Беларуси и его следует развивать.