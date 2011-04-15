В Минске работает круглосуточный телефон по оказанию психологической помощи

В Горисполкоме создана комиссия по оказанию материальной помощи. Утверждены размеры выплат решением Мингорисполкома.

Наталья Праскурова, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома:

Семьям погибших в этой трагедии будет выплачена сумма в размере одной тысячи базовых величин. Это порядка 10 000 долларов. Пострадавшим – по степени тяжести травмы – тоже определены суммы выплат. Этим будет заниматься специально созданная комиссия, которая будет работать в Комитете по труду, занятости и социальной защите на Маяковского, 22 корп.2. Всю информацию о месте размещения, графике работы, телефонов этой комиссия мы передали в СМИ. Эта же информация размещена на сайте Мингорисполкома. На сегодняшний день мы работаем с каждым потерпевшим: который находится в больнице, который уже выписался, который обращался в поликлинику с какой-то травмой. После трагедии некоторые люди были в шоке, и не сразу обратились за медицинской помощью. Управление социальной защиты, администрация районов, сотрудники территориальных центров социального обслуживания населения работают с каждым. На сегодняшний день мы выявляем вопросы, просьбы, состояние здоровье - всю необходимость, в чем нуждаются эти люди. По телефонам уже поступают звонки, и речь идет в основном об оказании психологической помощи. У нас работает круглосуточный телефон по оказанию психологической помощи. Его номер 247 – 32 – 32 . По телефону 223 – 55 – 30 с 8.00 до 20.00 можно получить полную информацию обо всей помощи, которая необходима. По этому же телефону можно обратиться к психологу. Полностью вся организация похорон взята под контроль Мингорисполкомом.