Темпы роста рождаемости в Беларуси замедлились

Но в целом, в Беларуси в текущем году сохраняется тенденция увеличения рождаемости.

Об этом сообщила заместитель начальника главного управления политики занятости и народонаселения Министерства труда и социальной защиты Татьяна Шеметовец.

По оперативным данным, в январе-августе нынешнего года в стране родились 73 тысячи 126 детей – на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Увеличение рождаемости характерно и для городской, и для сельской местности. За восемь месяцев текущего года в семьях горожан появилось на 2,6% больше сыновей и дочерей по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, а в семьях сельчан – на 2,5%. Рост числа новорожденных наблюдается во всех городских поселениях республики и в Минске. В Могилевской области отмечено снижение числа родившихся среди сельского населения (93%), сообщает БЕЛТА.

Общий коэффициент рождаемости в январе-августе 2009 года в целом по республике увеличился до 11,4 на 1000 жителей (для сравнения: в январе-августе 2008 года было 11 промилле). Среди регионов страны самый высокий этот показатель отмечен в Брестской области (12,2 на 1000 жителей), самый низкий – в Витебской области (10 промилле).

По данным статистики, на 1 сентября 2009 года численность населения республики составила 9 млн. 663,4 тысяч человек – на 12,8 тысяч меньше, чем год назад. Естественная убыль населения за январь-август текущего года составила 2,5 на 1000 населения (за аналогичный период прошлого года – 2,6). Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 47,6%.