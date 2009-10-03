Беловежская пуща отмечает 600-летний юбилей

По этому случаю в национальном заповеднике прошли торжества. В них принял участие и Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь должна сохранить величие Беловежской пущи, а для того, что бы сюда приехали туристы, рядом с национальным парком нужны гостиницы и рестораны.

Только за 8 месяцев этого года пущу посетили 140 тысяч человек. Но это только начало, говорят здесь. Сейчас, после реконструкции, ожидается, что поток туристов вырастет. На месте бывшего музея разместился огромный ресторан – тёзка пущи, а из административного корпуса сделали гостиницу. Она, кстати, в национальном парке уже четвёртая. Причём, с баром и бассейном.

Александра Лукашенко в пуще ждали все. Особенно работники. Ведь им есть с чем сравнить. Они помнят, как ещё в начале девяностых в реликтовых лесах одни начали строить коттеджи, другие – просто скупать бесценные участки, третьи – вывозить лес. До тех пор, пока национальный парк не перешёл в ведение Управделами Президента. Тогда-то пущу и пришлось фактически спасать от уничтожения.

За последние годы в национальном парке было сделано многое. Но линию спасения ещё никто не отменял. Александр Лукашенко отметил сразу – Беловежская пуща не место для техпрогресса. Никаких автомобильных ралли. Велосипеды, электромобили и ноги – лучшее средство передвижения в природоохранной зоне. А вот за её пределами, поручил Президент, нужно создать своеобразное «золотое кольцо» пущи. Вот там будут и хорошие дороги, и кемпинги и другие объекты инфраструктуры.

– В Гродненской и Брестской губерниях нужно определить точки для поселений и продать землю инвесторам, или в аренду передать. Пусть строят гостиницы, кемпинги, пункты отдыха, деревни развивают. Нужно создавать здесь инфраструктуру, – сказал Александр Лукашенко.

Интересовался сегодня Президент и другой инфраструктурой. Не той, которая для туристов пущи, а той, которая для главных её обитателей.

О работниках пущи сегодня говорили отдельно. Ведь близлежащая деревня Каменюки, она и есть юридический адрес Национального парка, за последний год тоже серьёзно преобразилась. На создание условий для жителей деревни, большинство из которых работники пущи, потратили 22 миллиарда рублей. Зато теперь из фото деревни, даже фотоальбом получился.

Главное для туриста – это условия. Больше пунктов питания и труда для пищи духовной. Вот и сегодня в беловежской пуще открылся новый музей природы.

Вместо 750 квадратных метров – 1,5 тысячи. Но музей увеличился не только в размерах, а ещё и в наполнении. Пока готовы только два зала. Но и они поражают современностью. Ведь фактически это имитация пущи. Иначе и не назовёшь. Настолько всё реально, что Президент даже засомневался: а чучела-то хоть не из животных? Оказалось, нет. Все, кроме двух.

Вообще тема сохранения животных в пуще всегда будет актуальной. Заострил на ней внимание и Президент. Из-за того, что территория эта долго была излюбленным местом охоты царей и князей, многие виды животных с неё просто исчезли. Как тур, например. Но Александру Лукашенко пообещали, все возможные популяции будут восстановлены, как, к примеру, медведей, или увеличены, как популяция лосей.

Тема истории была основной при осмотре Президентом нового музея. Все вспомнили, как в 1919 лесник Шпакович убил последнего зубра пущи. При этом сегодня их популяция на нашей территории заповедной зоны насчитывает уже 364 особи. Кропотливая работа чувствуется во всём. Ведь пущу последнее десятилетие фактически собирали по кусочкам. В том числе и саму территорию, которую когда-то с широкого плеча раздала ещё Екатерина Великая. И наконец, сейчас мы вернулись к территориальным истокам.

Александр Лукашенко долго гулял по музею. На первом этаже осмотрел Президент и выставку фотографий. На них – самые красивые виды пущи. Александру Лукашенко настолько понравилось, что он даже поручил нескольким фотографам попытаться повторить работу коллег.

Покидая музей, Президент преподнёс ему подарок. Т.е. новый экспонат. Специальную монету, посвящённую 600-летию установления в пуще заповедного режима. Как выяснилось, её главе государства презентовал Глава Нацбанка, а Президент решил передарить её музею в знак памяти. Впрочем, в память об этом дне Александр Лукашенко оставил и запись в книге почётных гостей музея. В ней Президент ещё раз напомнил: даже ЮНЕСКО внесло сегодняшний юбилей в число официальных памятных дат современности.