Президент Беларуси: Беловежская пуща – это наша святыня

На Царской поляне прошли торжества по случаю 600-летия Беловежской пущи.

На ней развернулся целый город народных ремесел. Тысячи пришедших сюда людей смогли не только насладиться, но и приобщиться к мастерству белорусских умельцев. Праздник получился поистине международным. В пущу приехали тысячи гостей из самых разных точек мира.

Также, в древнейший лес Европы со своими поздравлениями приехали артисты со всех уголков земли.

В том числе, создатели своеобразного гимна пущи – Александра Пахмутова и Николай Добронравов.

– Для нас Беловежская пуща – это продолжение нашей любви к Беларуси, вечной любви, навсегда, – подчеркнула Александра Пахмутова.

Что и говорить, сегодня Беловежская пуща – один из основных брендов Беларуси. В 90-е пуща была увеличена более чем в два раза. Указом Президента она была восстановлена в своих исторических границах. Произошло это удвоение не только за счёт присоединения природоохранных земель, но и сельскохозяйственных.

Кстати, парадоксально, но пока что 80% своих доходов пуща получает не от туризма, а именно от сельскохозяйственных и других объектов. Но в последнее время на туристическую сферу государство выделяет значительные средства. Так что уровень сервиса здесь постепенно приближается к мировым стандартам.

– Ещё больше планируется сделать для развития национального парка в ближайшем будущем. Основными направлениями работы здесь должны быть: охрана окружающей среды, изучение природы, туризм, экологическое образование. При этом необходимо иметь в виду, что главное для нас – сохранить величие пущи и её первозданное очарование, – отметил Александр Лукашенко.

– Что же касается хозяйственной деятельности, то она здесь должна быть не в ущерб, а во благо. Необходимо сделать всё, чтобы пуща и дальше соответствовала тем высоким титулам, которые ей присвоены, и каждая встреча с ней радовала и наполняла души добром и любовью к своей стране, её прекрасной природе, частица которой бережно охраняется в этом древнем и неповторимом лесу. Это наша святыня. Каждый белорус хоть однажды в своей жизни должен побывать в Беловежской пуще, – подчеркнул Президент.

В плане удельного веса заповедника, территория Беларуси в Европе уверенно удерживает лидерство. У нас около 1,5 тысяч таких земель общей площадью почти в два миллиона гектаров – это где-то 1/10 страны. И здесь мы учитываем не только свои интересы, но и всего европейского региона. Поэтому неслучайно наиболее крупные природные объекты под контролем Управделами Президента.

– Иначе земли просто разворовали и уничтожили, как это происходило после развала Советского союза во многих регионах. Нам приходилось сносить целые деревни, – отметил Александр Лукашенко. – Аж из-за Москвы приезжали и втихую строили деревни и дворцы в Беловежской пуще. Все они были немедленно убраны и снесены. В Беловежской пуще никто ничего строить не будет. А вот по периметру мы восстановим около 250 километров кольцевой дороги, и по ту сторону от Беловежской пущи будем на льготных условиях предоставлять земли для создания инфраструктуры.

Кстати, сегодня же Президент озвучил решение, по которому 5% средств, которые собираются фондом охраны природы, передадут на развитие отечественных заповедников, создание рабочих мест для белорусского туризма.

– Это действительно уникальный край и здесь надо получать здоровье. Надо приезжать сюда, чтобы вдохнуть глоток этого воздуха. Но за всё надо платить. Платить немного, но чтобы хватило на содержание инфраструктуры, которую мы создадим в самой пуще, – отметил Александр Лукашенко. – Беловежская пуща должна быть не просто на словах святыней, мы её должны сделать лучше, чем она есть.

После президентской речи все поздравления звучали с главной сцены Царской поляны из уст артистов. Творческие коллективы самого разного профиля подготовили свои номера к знатной годовщине самого древнего леса Европы. Оба состава «Верасов» выступили сразу несколько раз.

Завершился концерт символическим исполнением песни всех времён и народов – «Беловежская пуща», под аккомпанемент её авторов.

Ещё одна символическая деталь празднования 600-летия заповедника «Беловежская пуща» – церемония специального гашения блока почтовых марок к юбилею. Александр Лукашенко лично поставил штепсель и президентскую роспись на, так называемых, конвертах первого дня.