Температура по Беларуси на этой неделе будет на 9 градусов ниже обычной

Сугробы в Беларуси уже достигли 24 сантиметров. Только этой ночью выпало 6 миллиметров осадков. Заложниками снега сразу оказались центральные улицы Минска. Чтобы быстро расчистить магистрали и избежать заторов, на автотрассы утром вывели запасной арсенал снегоуборочных машин.

85 самосвалов для уборки центральных улиц дали три автокомбината. В общей сложности город от снега чистят более 700 машин. Работают в круглосуточном режиме. За прошлые сутки из Минска вывезли 9,5 тысяч кубометров снега. На дороги высыпали 350 тонн соли.

Анатолий Жамоздик, начальник центральной диспетчерской службы ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

В первую очередь мы осуществляем расчистку основных каркасных улиц, по которым идет движение общественного транспорта. На расчистке пешеходных связей и остановок общественно транспорта задействованы 720 человек.

Маршрут городской транспорт непогода не изменила. Внесла правки только в интервал движения. Он увеличился на 5 минут. Но пассажиров от этого больше не стало. Несмотря на предложения ГАИ пересесть на автобусы, многие на личных машинах сегодня оказались либо в пробке, либо в кювете. Утром в сводках прописались десятки ДТП.

Алексей Сахарчук, ученик автошколы:

Сейчас выпал снег и видно, что многие водители теряются — это пробуксовки при старте, торможение сложное, большой тормозной путь. Поэтому всем нужно научиться чувствовать свою машину.

Сергей Овчинников, директор школы экстремального вождения:

В аварии попадают не потому что кто-то хочет проехать быстрее, а просто водитель не понимает, что на самом деле эта скорость уже большая для данных условий. Есть понятие пограничного вождения — когда водитель поездил по зимней скользкой дороге, прочувствовал особенности вождения. Он будет гораздо медленнее ехать по дороге, потому что не хочет попадать в аварии.

Такая непогода обрушилась на оба полушария. В США перекрыты федеральные и местные магистрали. Не работают аэропорты, в некоторых штатах перебои с электроснабжением. Большинство домов отопительными системами не оборудованы. Люди живут в специально обогреваемых убежищах. А во Франции снежные заносы блокировали движение: на автотрассах — километровые пробки.

Очередной снегопад для Беларуси не стал стихийным бедствием. К вечеру все улицы города расчистили. А Национальный аэропорт весь день работал в штатном режиме. Однако расслабляться пока рано, впереди еще два месяца зимы.

Снегопады в Беларусь принес атмосферный фронт. Он идет с европейской части России. Поэтому температура на этой неделе будет на 9 градусов ниже обычной. В ближайшее время синоптики ждут рекордов. Ведь уже в выходные ночью морозы окрепнут до 23 градусов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».