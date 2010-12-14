В Минске прошла литургия о жертвах катастрофы на Чернобыльской АЭС

В столичном храме иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» прошла литургия о жертвах катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В этот день 24 года назад было закончено строительство саркофага над четвёртым энергоблоком, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На молебен пришли десятки людей.

Сергей Шерер, главный штурман военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

В этот день я всегда вспоминаю тех товарищей, которых уже нет с нами. А таких уже немало прошло за эти 20 лет.

Ирина Климкевич, прихожанка:

Эта трагедия сблизила людей. Вообще, страдания приближают людей друг к другу, к Богу. Очень хорошо, что я могу сегодня прийти в этот храм и помолиться о тех, кого уже нет с нами.

После богослужения ветераны внутренних войск и их близкие, возложили цветы к мемориальному знаку. Вместе с остальными память погибших почтили минутой молчания и представители посольства Украины в нашей стране.

Александр Сосюра, советник-посланник посольства Украины в Республике Беларусь:

Нет, наверное, более пострадавших государств от Чернобыля, как украинский и белорусский народы. Они потеряли не только людей, они потеряли определенные территории, которые были выведены из пользования.