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Праздничные скидки на распродажах в Минске поднимутся до 40%

14 декабря 2010 18:33
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Предновогодняя торговля набирает обороты. Магазины полностью готовы к праздничному режиму работы. Каждый торговый объект позаботился о распродажах.

В этом году праздничные скидки поднимутся до 40%. А с 25 декабря около Дворца спорта откроется рождественская ярмарка, которая будет работать вплоть до Нового года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Галина Закерничная, и.о. начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Всего подготовлено 2400 маркетинговых мероприятия в рамках новогодних праздников. Это и выставки-продажи с вручением призов, и выставки-дегустации кулинарных изделий, и выставки-распродажи со снижением цены.

# общество

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