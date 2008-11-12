Свыше тысячи компьютерных мошенников было выявлено в Беларуси за последние 9 месяцев

Реальные преступления в виртуальной сети набирают обороты. Наибольший интерес представляет личная информация пользователей: сведения о финансовых операциях, данные расчетных и платежных карт, коды радиотелефонных сетей. Один из способов опустошить счета на банковских карточках – установить "накладки" на банкомате.



В преступную сеть виртуальной паутины попадают даже сильные мира сего. Президент Франции Николя Саркози недавно лишился налички с VIP-счета. Суммы небольшие, но факт неприятный. А вот руководителя офиса ОБСЕ в Минске поразили предупреждающие о мошенничестве таблички на некоторых банкоматах Праги. Власти официально просили не снимать с таких машин деньги.



На одном из сайтов знакомств была размещена информация об оказании интим-услуг женщиной. На странице указали домашний и мобильный телефоны. С тех пор жизнь одинокой матери превратилась в кошмар.



Правоохранители установили – анкета была размещена в сети интернет с компьютера офиса одного из столичных товариществ собственников. Однако автора-злоумышленника так и не нашли. На протяжении трех месяцев, после обращения в милицию, страница бороздила виртуальные просторы всемирной паутины. Женщине пришлось сменить номера телефонов.



В ноябре состоялся суд. Итог – в иске отказать, взыскать с Татьяны судебные расходы в размере 12 тысяч 240 рублей. Причина – интернет не является сегодня средством массовой информации, а посему публичных оскорблений не было. Новая же редакция Закона о СМИ, принятая Палатой представителей, изменит ситуацию. С 1 января 2009 года интернет станет полноправным участником информационного поля.