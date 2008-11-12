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12-й Международный фестиваль "Студенческая осень" стартовал в Витебске

12 ноября 2008 17:33
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В молодежном празднике участвуют студенты-медики из 25 стран мира. В программе форума около 30 проектов: интеллектуальные игры, конкурсы красоты, викторины, выставки, спортивные состязания. В первый фестивальный день участники конкурса "Мелофон" исполняют шлягеры 80-х.

Дружба народов, пожалуй, главная идея фестиваля. Иностранные студенты из Шри-Ланки, Индии, Непала, Сирии, Пакистана с удовольствием участвуют в форуме.

Студенты-медики будут фестивалить целую неделю. Интеллектуальные шоу, КВН, спортивные состязания, викторины и конкурсы. Это далеко не полный перечень всех запланированных мероприятий.
# общество

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