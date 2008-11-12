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Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной открылся сегодня в Глубокском районе

12 ноября 2008 17:34
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Скульптура представляет собой боевой листок, пробитый осколками снаряда. Похожие похоронки в годы войны получила 41семья деревни Черневичи. Над созданием композиции работали известный белорусский скульптор Владимир Жбанов и архитектор, автор комплекса "Хатынь" Юрий Градов. Работа по увековечиванию памятных мест и воинских захоронений активно ведется в регионе. Это уже 22–й памятник, отреставрированный за последние годы.
# общество

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