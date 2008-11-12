Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной открылся сегодня в Глубокском районе

Скульптура представляет собой боевой листок, пробитый осколками снаряда. Похожие похоронки в годы войны получила 41семья деревни Черневичи. Над созданием композиции работали известный белорусский скульптор Владимир Жбанов и архитектор, автор комплекса "Хатынь" Юрий Градов. Работа по увековечиванию памятных мест и воинских захоронений активно ведется в регионе. Это уже 22–й памятник, отреставрированный за последние годы.