В Национальной академии наук сегодня пересматривали подходы к Первой мировой войне

Ее называют незаслуженно забытой, хотя в баталиях начала 20-ого века погибли миллионы людей, в том числе и белорусов. В честь павших в нашей стране планируют открыть музей Первой мировой войны – единственный на территории стран СНГ. Первые экспонаты из семейных архивов сегодня предоставили потомки русского и немецкого генералов, воевавших в годы войны – Александр фон Бисмарк и княгиня Натали Голицына.



В историографии у нее несколько имен - Великая война в Российской Империи, Вторая Отечественная, германская и затем в СССР — империалистическая. Но по нынешним школьным учебникам она известна, как Первая мировая война. Первая - в 20-м веке, первая - по масштабам погибших. Беларусь тогда впервые узнала, что такое химическое оружие. Говорили, "кто под Сморгонью не был, тот войны не видел". Именно там немцы применили газовые атаки. На всех фронтах погибли почти 10 миллионов человек – это нынешняя численность Беларуси. До сих пор нет обобщенных данных по потерям мирного населения от воздействия боевых средств. Голод и эпидемии, причиненные войной, стали причиной гибели, как минимум, 20 миллионов человек.



Советская власть вписала в историю большими буквами подвиги большевиков в Великой Октябрьской революции и Красной Армии во время второй мировой, несправедливо задвинув подвиги в империалистической битве. До сего момента в странах СНГ нет ни одного музея, мемориала жертвам погибших на Первой мировой. Белорусы хотят исправить ошибки в истории – под Барановичами планируют создать комплекс – аналог "Линии Сталина".



Первые экспонаты для будущего музея привезли потомки фон Бисмарка и Голицина. Александр фон Бисмарк – правнук первого немецкого канцлера Отто фон Бисмарка. Человека, который был ярым противников войны против России. Его потомок сегодня в Минске с книгой своего предка.



История семьи княгини Натали Голицыной – история страны. Ее дед был награжден георгиевским крестом, отважно воевали ее родители во время второй мировой войны. Но большевики сделали героев предателями родины. Историю хоть и не перепишешь, но сейчас настало то самое время перемен на фронте памяти о войне наших прадедов.