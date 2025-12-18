Свыше 70 тыс. человек приняли участие в соцопросе «Образ будущего Беларуси»

Укрепление здоровья, качественное образование и развитие инфраструктуры. Это лишь некоторые темы в разрезе будущего нашей страны, которые сегодня волнуют белорусов. В рамках цифрового проекта «Народная пятилетка» свои предложения озвучили десятки тысяч человек. Их мнения найдут отражение в профильных законопроектах для продолжения социально-экономического развития Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На нынешнем заседании Всебелорусского народного собрания будет утверждена программа социально-экономического развития на пятилетку. К формированию содержания стратегического документа подошли всесторонне – было развернуто широкое обсуждение. Только в опросе «Образ будущего Беларуси» приняли участие свыше 70 тысяч человек. Это позволило выделить основные вопросы, волнующие граждан.

Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований, руководитель Центра анализа гражданских инициатив «Народная пятилетка»:

На сегодняшний день мы можем говорить не только о повышении политической активности, информированности и осведомленности населения, но и о политической зрелости наших граждан. Поскольку их участие в формировании образа будущего через проект «Народную пятилетка» был очень активным. Само предложение людям поучаствовать в выработке предложений нашло широкий отклик.