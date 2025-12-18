Прямой эфир

Свыше 70 тыс. человек приняли участие в соцопросе «Образ будущего Беларуси»

18 декабря 2025 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Укрепление здоровья, качественное образование и развитие инфраструктуры. Это лишь некоторые темы в разрезе будущего нашей страны, которые сегодня волнуют белорусов. В рамках цифрового проекта «Народная пятилетка» свои предложения озвучили десятки тысяч человек. Их мнения найдут отражение в профильных законопроектах для продолжения социально-экономического развития Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 70 тыс. человек приняли участие в соцопросе «Образ будущего Беларуси»-2

На нынешнем заседании Всебелорусского народного собрания будет утверждена программа социально-экономического развития на пятилетку. К формированию содержания стратегического документа подошли всесторонне – было развернуто широкое обсуждение. Только в опросе «Образ будущего Беларуси» приняли участие свыше 70 тысяч человек. Это позволило выделить основные вопросы, волнующие граждан. 

Свыше 70 тыс. человек приняли участие в соцопросе «Образ будущего Беларуси»-4

Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований, руководитель Центра анализа гражданских инициатив «Народная пятилетка»:
На сегодняшний день мы можем говорить не только о повышении политической активности, информированности и осведомленности населения, но и о политической зрелости наших граждан. Поскольку их участие в формировании образа будущего через проект «Народную пятилетка» был очень активным. Само предложение людям поучаствовать в выработке предложений нашло широкий отклик.

Свыше 70 тыс. человек приняли участие в соцопросе «Образ будущего Беларуси»-6

В пятилетней перспективе общество видит Беларусь как страну мира и согласия. Основные ожидания фокусируются на ощутимом повышении благосостояния и качества жизни. Масштабная работа позволила соотнести планы государства с актуальными социальными вопросами. К слову, именно на основе широкого мнения и создавалась программа социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. 

# Всебелорусское народное собрание

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске 19 декабря откроется выставка достижений «Моя Беларусь»
18 декабря 2025 08:33

В Минске 19 декабря откроется выставка достижений «Моя Беларусь»

Анатолий Красуцкий: белорусы созрели для принятия ответственных решений на ВНС
18 декабря 2025 08:14

Анатолий Красуцкий: белорусы созрели для принятия ответственных решений на ВНС

Чего белорусы ждут от второго заседания Всебелорусского народного собрания? Опрос
18 декабря 2025 08:02

Чего белорусы ждут от второго заседания Всебелорусского народного собрания? Опрос