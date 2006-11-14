В Беларуси проходит акция "Пьянству - нет"

Мероприятие направлено на противодействие незаконных оборотов спиртосодержащих жидкостей, самогоноварению, алкоголизму. Во всех УВД облисполкомов и ГУВД Мингорисполкома созданы прямые телефонные линии, по которым в любое время суток можно сообщить информацию о тех, кто занимается изготовлением или продажей спиртосодержащей жидкости. За 10 месяцев текущего года изъято более 830 тысяч литров такой продукции. Закрыты 15 подпольных цехов по изготовлению алкогольного фальсификата.