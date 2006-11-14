Прямой эфир

В Беларуси проходит акция "Пьянству - нет"

14 ноября 2006 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Мероприятие направлено на противодействие незаконных оборотов спиртосодержащих жидкостей, самогоноварению, алкоголизму. Во всех УВД облисполкомов и ГУВД Мингорисполкома созданы прямые телефонные линии, по которым в любое время суток можно сообщить информацию о тех, кто занимается изготовлением или продажей спиртосодержащей жидкости. За 10 месяцев текущего года изъято более 830 тысяч литров такой продукции. Закрыты 15 подпольных цехов по изготовлению алкогольного фальсификата.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
14 ноября 2006 08:45

В Бресте ищут лучшего участкового инспектора

13 ноября 2006 15:02

Белорусов снова пересчитают

13 ноября 2006 12:19

Санитарное состояние столицы оценено как неудовлетворительное